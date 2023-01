Arroz de pato com linguiça, bacon e páprica picante

No final do ano, os pratos com arroz vão dando suas caras nos cardápios das ceias que estão sendo planejadas.

Por isso, pedimos para a chef Raquel Novais idealizar um arroz de pato que leva, além da carne, páprica picante, bacon, linguiça tipo chorizo espanhol e pimenta dedo-de-moça.

Deu água na boca aí, né? Então confira o passo a passo logo abaixo e surpreenda seus convidados, que vão amar este prato.

Com sobrecoxas de pato e arroz, você faz este prato delicioso da chef Raquel Novais Foto: G4F Agenciamentos

Ingredientes 4 coxas com sobrecoxas de pato

½ colher (sopa) de páprica picante

1 e ½ colheres (sopa) de sal

½ colher (sopa) de açúcar

2 folhas de louro

1 colher (chá) de grãos de pimenta-do-reino

1 xícara de vinho tinto seco

1 xícara de água

6 dentes de alho

1 e ½ cebola

2 colheres (sopa) de tomilho

1 xícara de cenoura

1 xícara de alho poró

4 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de extrato de tomate

500 ml de caldo de legumes

2 xícaras de arroz

1 xícara de linguiça tipo chorizo espanhol

½ xícara de bacon

1 pimenta dedo-de-moça Preparo 1 Coloque o vinho, 3 dentes de alho, meia cebola, cenoura picada, alho-poró, páprica, açúcar, sal, tomilho, louro e pimenta-do-reino para fazer uma marinada.

2 Deixe na geladeira por 12 horas.

3 Coloque 3 colheres de sopa de azeite em uma panela de pressão.

4 Doure o pato na panela de pressão.

5 Junte o bacon para dourar também.

6 Acrescente a marinada junto com o caldo de legumes, a pimenta-dedo-de-moça e o extrato de tomate.

7 Cozinhe por 1 hora.

8 Retire o pato da pressão.

9 Desfie a carne em pedaços grandes.

10 Reserve a marinada.

11 Descarte os ossos.

12 Refogue a linguiça com 2 colheres de sopa de azeite, 1 cebola em tiras e 3 dentes de alho picados em uma panela grande.

13 Refogue.

14 Adicione o arroz.

15 Refogue por 2 minutos.

16 Acrescente o caldo do cozimento do pato.

17 Cozinhe em fogo médio por 25 minutos.

18 Junte o pato desfiado.

19 Cozinhe por mais 3 minutos. Veja mais

