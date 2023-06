Azeites trufados: tudo o que você precisa saber sobre azeites aromatizados

O azeite trufado, também conhecido como azeite aromatizado ou azeite condimentado, é um dos temperos que vem ganhando destaque nas mesas de restaurantes. Fazer azeite trufado em casa é fácil e você também pode degustar como se estivesse em um restaurante. Feito a partir de conservas, o azeite caseiro pode ter o gosto de sua preferência, desde algo mais cítrico como um azeite de limão, algo mais apimentado como um azeite com pimenta ou um azeite perfeito para um doce, como um de tangerina.

Não sabe como fazer azeite trufado em casa? Para tirar todas as dúvidas sobre o processo de preparo, armazenamento e como harmonizar conversamos com a sommelier de azeites e especialista em azeites brasileiros, Perola Polillo.

Qual a principal diferença entre o azeite aromatizado feito em casa e uma versão comercial?

O principal diferencial é o método de produção. Em casa será feito de forma artesanal, com o azeite que temos disponível, assim como as ervas ou até mesmo com óleo essencial e de forma mais intuitiva.

Na indústria isso não pode acontecer, pois é necessário seguir as normas da Anvisa. Existem diversos protocolos para que se possa fazer azeite saborizado (azeite espremido junto com seu sabor - como suco de limão - ou com óleo essencial). Na indústria, não é permitido colocar ervas frescas no azeite, por isso que o processo de elaboração é o maior diferencial.

Por que aromatizar um azeite?

A ideia de aromatizar um azeite é poder ter sempre alguns ingredientes próximos de nós. Nem sempre temos a erva fresca em casa e o azeite se torna um condimento, também conhecido como “azeite condimentado”, que agrega além de gordura, um sabor específico, que vai transformar a receita em algo mais.

Além disso, o óleo de oliva tem essa função acarretadora. Por meio dos azeites aromatizados você também pode-se obter o benefício de outras ervas, como o óleo de orégano, que é extremamente saudável para o organismo.

Qual o maior desafio na hora de aromatizar?

O maior desafio é encontrar as ervas certas e usá-las da melhor forma. Quando utilizadas de forma fresca, é passível de uma contaminação. Então é necessário secar adequadamente no forno em temperatura baixa, para que desidrate.

Como evitar que os azeites fiquem fortes de mais ou muito suaves?

Se forem feitos com ingredientes frescos e naturais, é necessário atenção na dosagem na hora do preparo. Se for um azeite de alecrim, precisamos sobrecarregar o alecrim. Se for um azeite apenas com sabor de pimenta, colocamos só a pimenta. Caso a opção seja por um sabor bem apimentado, colocamos também as sementes. É necessário ver o objetivo do azeite, se é apenas temperar ou dar mais aroma e sabor.

Quando se utiliza óleo essencial é necessário tomar cuidado com a dosagem. A cada 250 ml de azeite, utiliza-se apenas 2 gotas de óleo essencial.

Quais seriam ótimos exemplos de combinações entre azeites aromatizados e comida?

Azeite de limão siciliano - ótimo para pré-preparo, além de usado para temperar camarão, peito de frango grelhado. Outra ótima opção é adicioná-lo em um bobó de camarão já pronto. Também combina com risoto de camarão e brie e risoto de aspargos com presunto de parma, por possuir acidez e aroma agradável. Para os que gostam de doce, também combinam em bolos, tortas e mousses.

Azeite de tangerina - por ter um aroma cítrico, ele pode ser utilizado para finalizar sorvete de creme ou sorvete de chocolate.

Azeite de manjericão - perfeito para servir junto com torrada de bruschetta grelhada. Também é uma ótima opção para o refogado de molho vermelho. Ideal para saladas como salada caprese, pode ser experimentado junto com a burrata ou até uma pasta. Para sobremesa, ele combina bastante no mousse de chocolate preto.

Azeite de alho - para os amantes de pipoca, é uma ótima opção na hora de estourar. Também serve na hora de refogar arroz ou feijão, assim como temperar o bife tanto antes quanto depois. Perfeito para pizzas também.

Azeite de pimenta - serve para apimentar ou saborear, puxando para uma linha como ragu de linguiça, carne de panela ou algum prato com feijão. Todos os pratos que forem carregados de intensidade caem super bem.

Quanto tempo dura um azeite aromatizado?

O ideal é não passar de 15 dias, pois não temos a rastreabilidade de todos os ingredientes frescos - a menos que seja da sua horta, assim você sabe que ela está saudável. Se for no galheteiro de vidro, menos de 15 dias. Se for no galheteiro de cerâmica escuro, até 15 dias. Se for com óleos essenciais pode ter uma durabilidade maior, de 30 a 60 dias.

Conforme o azeite for diminuindo na garrafa, é ideal remover os galhos, pois eles podem oxidar e estragar. Então é necessário remover as impurezas.

Agora que sanamos algumas dúvidas sobre o preparo, harmonização e armazenamento do azeite caseiro, nada melhor do que aprender algumas receitas simples para ter em casa. A chef Patrícia Galasini, docente do curso básico em azeites, do Senac São Paulo, ensina três receitas de azeite para você harmonizar com comidas de sua preferência. Confira:

Azeite de alho frito

Azeite de alho frito Foto: Tiago Queiroz

O azeite de alho frito é ideal para o churrasco de almoço com os amigos. No pão ou na carne, ele é um tempero indispensável. Feito com base no alho frito, assado no forno, ele fica em conserva por 3 dias. Essa receita de 5 minutos é bem fácil e rende armazenada até 15 dias.

Azeite de pimenta calabresa

Azeite de pimenta calabresa Foto: Tiago Queiroz

Todos sabemos que um dos melhores e mais saudáveis temperos para salada ou qualquer outro prato é o azeite. Mas que tal sair dos azeites comuns e apostar em um condimento um pouco mais elaborado e com mais sabor? Para os que amam uma boa pimenta calabresa, essa receita de azeite caseiro é ideal. Feito a partir da conserva de pimenta, ele traz um toque mais picante e sabor marcante nas refeições de almoço ou jantar.

Azeite de alecrim

Azeite de alecrim Foto: Tiago Queiroz

Procurando um sabor marcante para o jantar romântico? Na hora de servir um macarrão especial ou peixe diferente, o azeite de alecrim é uma ótima opção. Por ser um sabor sutil, também combina com pão, sopa ou caldos. Experimente!