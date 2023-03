Bacalhau à Moura Foto: Bruno Nogueirão Por Redação Paladar Bacalhau à Moura Esse bacalhau leva batatas cozidas, cebolas refogadas e bastante azeite Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

O bacalhau à Moura é uma receita tradicional da culinária portuguesa, que remonta ao período da ocupação moura no sul de Portugal. É uma preparação simples, mas muito saborosa, que combina o sabor intenso do bacalhau com os aromas e sabores típicos da região. Para preparar o bacalhau à Moura, o peixe é dessalgado e cozido com leite até que fique macio. Depois, é misturado com cebolas refogadas, ervilhas e batatas cozidas. O resultado é um prato com um sabor incrível, que combina perfeitamente com um bom vinho. Essa receita de bacalhau à Moura, que foi elaborada pela chef e professora de gastronomia do Senac, Cris Maccarone, pode ser servida em ocasiões especiais, como em um jantar de família ou em um almoço de domingo. Vale a pena experimentar.