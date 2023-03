Bacalhau com pera Foto: Mário Rodrigues Por Redação Paladar Bacalhau de natas e peras ao vinho Essa receita de bacalhau no forno, servido com pera ao vinho, é de cair o queixo Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 6 porções

O bacalhau com natas é aquele prato que cai bem num almoço festivo de família. E porque não programar essa receita também para a Sexta-Feira Santa? Degustar o peixe nesse dia é uma tradição católica, ligada à Quaresma, período de 40 dias entre o Carnaval e o domingo de Páscoa, quando muitos se abstêm da carne vermelha. Referência a Jesus Cristo, que por 40 dias meditou e jejuou no deserto. Vale muito apostar nessa receita espetacular de bacalhau com natas e peras ao vinho da Mercearia do Conde. Além do bacalhau feito com batatas e queijo, a receita leva também peras ao vinho e pode ser acompanhada com um delicioso arroz de brócolis. Experimente!