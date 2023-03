Escondidinho de bacalhau Foto: Restaurante Pontremoli Por Redação Paladar Escondidinho de bacalhau do Pontremoli Essa receita de bacalhau com purê de batatas vai te dar água na boca Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 8 porções

Normalmente o almoço de domingo é aquele mais elaborado com massas, carnes e aves. Que tal sair do comum e apostar num delicioso escondidinho de bacalhau? Típico da culinária brasileira, esse prato é feito com um macio purê de batata, recheado com bacalhau desfiado, queijo, tomate e azeitonas. Saboroso e reconfortante, cai super bem em dias mais frios e ocasiões especiais. Extremamente versátil, o escondidinho de bacalhau pode ser feito com uma grande variação de ingredientes. A versão que trazemos é da chef Marcella Contipelli, do Restaurante Pontremoli, que também é uma ótima saída para a época da Quaresma, quando procuramos substituir a carne vermelha em nosso cardápio. Experimente!