Bolinho de feijoada Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 5 porções

O bolinho de feijoada é um quitute típico da culinária brasileira, geralmente servido como petisco em bares e restaurantes. É feito com feijão preto triturado e misturado com farinha de mandioca e outros ingredientes, como bacon e couve. Além de ser um aproveitamento criativo e saboroso da sobra da feijoada, o bolinho é uma opção prática e deliciosa para quem busca uma refeição rápida ou um petisco para compartilhar com amigos. Para que você possa experimentar esse bolinho, fomos atrás da receita do Braca, que compartilhou os segredos para fazer um bolinho de feijoada perfeito. Aproveite.