Feijoada vegetariana, com chuchu e cenoura. Receita da clínica-spa Kurotel, no Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/Kurotel Por Redação Paladar Feijoada vegetariana Nada de carne; apenas soja, chuchus e outros vegetais saborosos; a receita de feijoada do Kurotel é uma alternativa leve para o dia a dia Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempão Rendimento 8 porções

Querer reduzir a frequência com que se come carne não é motivo para se abandonar pratos como a feijoada. Com chuchu, beterraba, provolone, soja e outros ingredientes, é possível fazer uma feijoada vegetariana bem caprichada. Nesta receita da clínica-spa Kurotel, de Gramado, no Rio Grande do Sul, você encontra uma refeição mais leve e saborosa – o que com certeza é ótimo para os dias de verão. Podendo render até 8 porções, a demora na preparação do prato será compensada na primeira colherada. Veja o passo a passo: