O Dia de Reis, celebrado no dia 6 de janeiro, marca a visita dos três Reis Magos ao local de nascimento do menino Jesus. Os reis Baltasar, Gaspar e Melchior, guiados por uma estrela, foram adorá-lo e presenteá-lo com ouro, mirra e incenso.

O dia ainda encerra o período natalino, quando enfeites são guardados e presépios de Natal são desmontados.

Especialmente para você, que celebra essa data, pedimos à Pâtisserie Douce France que elaborasse uma receita do tradicional Bolo de Reis. O sabor é incrível e o preparo é muito fácil. Reza a lenda que o verdadeiro Bolo de Reis deve conter a féve e quem a encontra terá abundância no ano. Que tal? Experimente!

Bolo de Reis

Ingredientes 200 g de manteiga

200 g de açúcar

200 g de amêndoas em pó

4 ovos

75 g de farinha de trigo

2 discos de massa folhada de 3 milímetros de espessura

2 ovos ligeiramente batidos, para pincelar a massa.

1 féve (pequena estatueta de porcelana ou plástico). Preparo Massa 1 Em um bowl, bata a manteiga com o açúcar e as amêndoas em pó.

2 Depois da mistura clarear e crescer, junte aos poucos os ovos.

3 Incorpore por último a farinha de trigo e bata por mais um minuto.

4 Reserve na geladeira. Veja mais Montagem 1 Coloque um disco de massa folhada na forma e espalhe por cima o creme de amêndoas.

2 Posicione a féve e a cubra com um segundo disco de massa folhada.

3 Pincele a massa com ovo batido e, com a ponta de uma faca, desenhe folhas na torta.

4 Asse em forno preaquecido a 200°C durante 20 minutos.

5 Deixe esfriar, desenforme e sirva. Veja mais

