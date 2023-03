Bombom recheado Foto: Petit Marie Por Redação Paladar Bombom recheado com brigadeiro Recheado com brigadeiro e decorado com chocolate granulado, esse bombom é uma delícia Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 8 porções

Quem resiste a um delicioso bombom recheado com brigadeiro que, na hora de morder, derrete na boca? Nós apostamos que você não resiste! Por isso, que tal aprender como fazer um bombom recheado com brigadeiro e granulado? Os bombons possuem diversos formatos, mas o que você irá preparar tem um formato de coração, ideal para presentear o seu par nessa Páscoa. Essa receita de bombom caseiro é bem fácil e você pode rechear o seu chocolate com outros sabores. A chef Mariana Helou, da Petit Marie, sugeriu os recheios de doce de leite, nutella, brownie com doce de leite, brigadeiro de pistache e pão de mel. A escolha fica a seu critério, assim como também pode-se fazer uma caixa com diversos recheios para presentear o seu amor. Divirta-se fazendo!