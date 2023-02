Bruschetta de castanha-de-caju

Fatie o pão e sele ele na frigideira com azeite até dourar.

1 . Fatie o pão e sele ele na frigideira com azeite até dourar.

2 . Para o pesto, ferva uma panela com água, coloque as folhas de manjericão por 30 segundos.

3 . Retire rapidamente e deixe em água gelada (de preferência até com gelo mesmo - isso vai manter o seu pesto bem verdinho).