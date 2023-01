Um creme de pão. Essa é a receita que faz parte da memória afetiva do chef Henrique Fogaça, conhecido por seu restaurante Sal Gastronomia e por fazer parte do time de jurados do MasterChef. Simples e saborosa, o prato é uma boa pedida para acompanhar um arroz, uma carne ou até mesmo para comer de colherada - como a reportagem do Paladar fez após Fogaça preparar o prato. “Uma receita do coração”, resumiu o chef.

Creme de pão do chef Henrique Fogaça é ideal para o Ano Novo e é aquela receita que marcou a infância do jurado do MasterChef Foto: Taba Benedicto

Ingredientes 1/2 cebola em cubos

2 dentes de alho

100 g de presunto cozido cortado em cubos

3 pães amanhecidos

Noz-moscada a gosto

500 ml de leite

2 colheres (sopa) de manteiga Preparo 1 Corte o pão em pedaços.

2 Coloque em uma tigela.

3 Despeje o leite para deixar o pão bem embebido.

4 Rale a noz-moscada por cima para temperar.

5 Refogue a cebola e o alho com a manteiga em uma panela.

6 Adicione o tomate sem pele quando a cebola e o alho estiverem translúcidos.

7 Coloque as duas misturas feitas no liquidificador.

8 Bata até formar um creme.

9 Despeje o creme em uma panela.

10 Mexa até ganhar consistência.

11 Monte em um prato com pedaços de presunto em cubinhos e salsinha como decoração. Veja mais

Confira o vídeo da receita:

