Canelone de abobrinha com shimeji Foto: Melchior Neto Por Redação Paladar Canelone de abobrinha com shimeji Esse canelone de abobrinha com shimeji é uma opção saudável e saborosa Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

O canelone de abobrinha com shimeji é uma comida saudável e leve para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada, sem abrir mão do sabor e da sofisticação. A receita do chef Melchior Neto é simples de preparar e pode ser adaptada para diferentes paladares. Para fazer o canelone de abobrinha com shimeji, basta cortar a abobrinha em fatias finas, grelhá-las levemente e recheá-las com o shimeji refogado. O prato pode ser finalizado com um molho de tomate caseiro, com um molho branco à base de leite de coco ou ainda com creme de leite, dependendo de seu gosto pessoal.