Por sua versatilidade, o cogumelo é um ingrediente que está presente em diversas receitas ao redor do mundo. Uma das vantagens de utilizar o cogumelo na cozinha é sua capacidade de absorver e realçar o sabor de outros ingredientes. Por exemplo, o cogumelo cai como uma luva em um risoto, um strogonoff, um canelone e até mesmo em um pão de queijo. Além disso, o cogumelo também pode ser preparado de diversas maneiras: grelhado, refogado, assado ou frito. Ou seja: o que não falta são boas opções para experimentar essa iguaria. Se você quer saber tudo sobre como comprar, limpar, armazenar e preparar cogumelos, dá uma conferida em nosso guia completo de cogumelos.

Outra grande vantagem das receitas com cogumelo é que eles se adaptam facilmente a diferentes sabores e necessidades alimentares. Muitas pessoas que seguem dietas vegetarianas optam por substituir a carne por cogumelos, já que são uma opção de comida saudável que às vezes pode se aproximar das carnes em gosto e textura, além de serem boas fontes de proteínas.

Agora que você já entendeu que as receitas com cogumelo são um grande coringa para quem busca uma alimentação saudável, prática e saborosa, confira cinco pratos que levam cogumelo. Mas fica aqui o aviso: depois de conferir nossos conteúdos de cogumelo, eles podem virar sua nova paixão.

Risoto de cogumelos com trufas

Risoto de cogumelos com trufas Foto: Ricardo D’angelo

O cogumelo é um ingrediente muito utilizado na preparação de risotos. Essa combinação é, muitas vezes, considerada perfeita, já que o cogumelo tem um sabor suave e terroso que complementa o sabor do arroz arbóreo. Além disso, a textura carnuda do cogumelo adiciona uma sensação agradável à boca, dando um toque especial ao prato. Essa receita de risoto de cogumelos com trufas da chef Samuele Oliva é um excelente exemplo desse match perfeito. Confira.

Shimeji na manteiga

Shimeji na manteiga Foto: Attivo Group

O shimeji na manteiga é um prato rápido de fazer e vai muito bem como uma entradinha ou salada. A combinação do cogumelo com a manteiga resulta em um sabor riquíssimo com uma textura macia. A manteiga utilizada na receita dá um toque cremoso e acentua o sabor natural do shimeji. Já o alho picado, intensifica ainda mais o aroma da receita. Experimente esse shimeji com manteiga do restaurante Kitchin e descubra o sabor único de mais uma excelente receita com shimeji, um dos mais versáteis cogumelos japoneses.

Canelone de abobrinha com shimeji

Canelone de abobrinha com shimeji Foto: Melchior Neto

O canelone de abobrinha com shimeji é uma comida saudável e leve para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada, sem abrir mão do sabor e da sofisticação. A receita é simples de preparar e pode ser adaptada para diferentes paladares. Para fazer o canelone de abobrinha com shimeji, basta cortar a abobrinha em fatias finas, grelhá-las levemente e recheá-las com o shimeji refogado. O prato pode ser finalizado com um molho de tomate caseiro, com um molho branco à base de leite de coco ou ainda com creme de leite, dependendo de seu gosto pessoal.

Strogonoff de cogumelo

Strogonoff vegano Foto: Leonardo Souza | Estadão

O strogonoff é um prato clássico, geralmente feito com carne ou frango, mas quando preparado com cogumelos, se torna uma opção deliciosa de comida saudável para quem segue uma dieta vegetariana. O resultado final desse strogonoff de cogumelos é uma mistura cremosa e reconfortante, perfeita para acompanhar arroz, batatas ou os dois. Confira a receita elaborada pela chef Adriana Silveiro.

Pão de queijo com shimeji

Mini sanduíche de pão de queijo com shimeji Foto: Christiane Alves

Com sua textura crocante por fora e macia por dentro, o pão de queijo é um ícone da culinária brasileira. Mas, quando combinado com o shimeji, o lanche de pão de queijo se transforma em uma experiência gastronômica ainda mais rica. O contraste entre a textura crocante do pão de queijo e a maciez do shimeji deixa tudo delicioso e vai fazer com que essa receita com shimeji tenha presença garantida no seu lanche da tarde.