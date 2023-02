Carpaccio de abobrinha Foto: Thays Bittar Por Redação Paladar Carpaccio de abobrinha com queijo manchego Aprenda a fazer um delicioso carpaccio de abobrinha, da Adega Santiago Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Essa receita é ideal para aqueles que procuram uma entradinha super fácil e sem carne. O carpaccio de abobrinha é ideal para um dia de calor, por ser muito leve - além de ser fácil de fazer. Servida com queijo, ela fará todos repetirem a porção. O carpaccio surgiu em Veneza, na Itália, criado pelo chef Giuseppe Cipriani, em 1950, quando a condessa Amalia Nani Mocenigo solicitou que, para curar sua anemia, o chef criasse uma refeição com carne crua. O nome foi dado em homenagem ao pintor italiano Vittore Carpaccio, que tinha obras com a cor vermelha muito presente. O prato clássico, feito de finas fatias de carne crua, era temperado com molho de limão, sal e pimenta-do-reino. Esse prato chegou ao Brasil na década de 70, pelas mãos de Massimo Ferrari, em seu restaurante “Massimo”, em São Paulo. Aqui nós te apresentamos essa variação que agrada aos vegetarianos - sem abrir mão do estilo e sabor. Que tal colocar em seu cardápio essa entradinha? Confira o passo a passo da receita que a Adega Santiago compartilhou conosco.