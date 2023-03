Bombons de chocolate Foto: Petite Marie Por Redação Paladar Coelhinho de chocolate Feito de chocolate e miçangas comestíveis, esse bombom é ideal para a criançada Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 5 porções

Esses bombons de chocolates vão deixar as crianças malucas e com vontade de te ajudar a fazer em casa. Em formato de carinha de coelho e com miçangas coloridas, é ideal para os pequenos. Com a Páscoa chegando, nada melhor do que fazer as crianças colocarem a mão na massa também. Com uma receita tão fácil, fica até divertido cozinhar. Essa receita da chef Mariana Helou, da Petite Marie, é uma ideia incrível de chocolate para a Páscoa. É certeza: ele vai fazer sucesso com seus filhos e amiguinhos. Também é uma ótima ideia para fazer como presente. Caso você faça uma caça aos ovos, também fica uma opção bem criativa. Mergulhe nesse mundo de doces, chocolates e bombons e veja o modo de preparo!