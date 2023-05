Os hamburgueiros de plantão já sabem: o sabor da carne é o principal fator para um bom sanduíche. Por mais que pareça bobo, muita gente ainda acredita que a carne do hambúrguer não deve ser temperada - erro grave. Chamamos o chef Amilcar Azevedo, do Nou Burger, para explicar as melhores maneiras de temperar sua carne e preparar o hambúrguer perfeito.

Sal

Se o blend estiver com uma proporção correta de carne e gordura, uma pequena quantidade de sal basta para o hambúrguer ficar equilibrado. Foto: Pixabay

Existe o consenso que apenas sal é o suficiente para temperar a carne do hambúrguer - e não está errado. Para hambúrgueres feitos na chapa, Amilcar garante: apenas sal fino dá conta do recado. Se o blend estiver com uma proporção correta de carne e gordura, uma pequena quantidade de sal basta para o hambúrguer ficar equilibrado. Caso o hambúrguer seja feito na churrasqueira, a história é diferente - o ideal é usar o sal grosso.

Pimenta-do-reino

Dica importante: tempere a carne na hora de levar à grelha, e não na hora do molde do blend. Foto: Unsplash

Se você quiser deixar as coisas mais interessantes, a pimenta-do-reino pode ser um ingrediente útil e saboroso para complementar seu blend. “A pimenta também pode ser usada. Eu uso quando quero que ela apareça bem: fica legal quase que ‘empanar’ o burguer com a pimenta, para a carne pegar o sabor”, disse Amilcar. Dica importante: tempere a carne na hora de levar à grelha, e não na hora do molde do blend.

Ervas

A densidade e o formato do seu disco de hambúrguer interferem diretamente no equilíbrio do lanche, e um hambúrguer que não foi bem moldado pode estragar o sanduíche. Foto: Free

O uso de ervas frescas é uma boa pedida para quem quer inovar no hambúrguer. “Outra ideia é usar um sal grosso temperado com ervas frescas como alecrim, tomilho e sálvia”, diz o chef. Em seu restaurante, Amilcar usa uma receita que leva 1 colher de sopa de cada uma das ervas e 300g de sal grosso no liquidificador. O resultado é um hambúrguer saboroso e diferente, ótimo para quem quer sair da mesmice.

Chef Amilcar Azevedo, do Nou Burguer Foto: Divulgação