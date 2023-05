Apesar de simples, nem todo mundo acerta na hora de preparar um hambúrguer. Mesmo que o lanche tenha apenas três ingredientes, cada etapa do sanduíche exige atenção, do preparo da carne à escolha do pão.

Erros bobos são comuns na elaboração do lanche - e muita gente nem percebe. O chef Gustavo Iglesias, dono do Bec Bar, nos contou quais são os erros mais comuns no preparo de hambúrgueres, dos mais simples aos mais elaborados.

Sal na hora errada

O sal é um componente importante no preparo de um bom hambúrguer, mas é bom tomar cuidado: caso seja usado na hora errada, o ingrediente pode estragar o seu lanche. “Nunca se deve colocar sal na hora da mistura do blend. Isso faz a carne desidratar e o resultado é um burger seco e sem suculência”, diz Gustavo.

Moagem

Muita gente erra na hora de moer a carne no preparo do blend. Gustavo explica que, caso a carne seja moída além da conta, ela perde seu gosto original. “A moagem tem que ser bem feita. O ideal é não moer muitas vezes, porque é legal sentir o gosto da carne”, diz Gustavo.

Modelagem

Outro erro comum acontece na hora de “moldar” o seu blend. A modelagem deve ser feita de forma equilibrada, sem exageros. Caso o burguer seja muito prensado, a carne fica parecendo um bife e prejudica a experiência de quem está comendo. Se não colocar a pressão necessária, o blend pode se desmanchar na hora da mordida. Confira dicas do chef Eduardo Perrone para nunca mais errar na hora de moldar seu blend.

Escolha do pão

A escolha do pão, é claro, faz toda a diferença. Pães muito macios podem prejudicar a montagem do sanduíche. O importante é que o pão segure o recheio sem esfarelar. Pão brioche e pão de hambúrguer americano são boas opções para preparar um hambúrguer equilibrado.

Gustavo Iglesias, dono do BEC Bar Foto: Lígia Prestes