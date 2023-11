Conchiglione de ricota ao pesto

Prepare o pesto enquanto a massa cozinha. Usando a tecla pulsar, bata em liquidificador, mixer ou processador o manjericão com o alho e o azeite até começar a formar uma pasta. Junte metade das nozes, metade do queijo, o sal e continue batendo até conseguir uma pasta homogênea, mas ainda grosseira, cheia de pedacinhos.

3 . Prepare o pesto enquanto a massa cozinha. Usando a tecla pulsar, bata em liquidificador, mixer ou processador o manjericão com o alho e o azeite até começar a formar uma pasta. Junte metade das nozes, metade do queijo, o sal e continue batendo até conseguir uma pasta homogênea, mas ainda grosseira, cheia de pedacinhos.