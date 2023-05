Croquete de milho

Embrulhe as batatas bem lavadas com papel toalha úmido.

1 . Embrulhe as batatas bem lavadas com papel toalha úmido.

2 . Coloque em um recipiente que possa ir no microondas e cubra com plástico filme.

3 . Leve para o microondas por 8 minutos, virando as batatas no processo.

4 . Pique as cebolas em pedaços pequenos.

6 . Leve as cebolas para fritar.

9 . Retire as batatas do microondas quando ficarem macias.

10 . Descasque enquanto ainda estiverem quentes, junto com o auxílio do papel toalha.

11 . Coloque em uma tigela grande e amasse com um amassador ou garfo, até que não haja nenhum pedaço grande.