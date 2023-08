Dia dos Pais: 5 utensílios de churrasco para dar de presente

Churrasco é a marca registrada de muitos pais que se dedicam a dar um up nos encontros de família ou entre amigos nas horas de folga. Se o seu pai faz aquele churrasco delicioso no fim de semana, provavelmente você já percebeu o apreço que ele tem por alguns utensílios, como facas, tábuas e grelhas.

Para deixar o churrasco da sua família ainda mais especial, que tal presentear o papai com alguns instrumentos de churrasco? Com as dicas de presente de Dia dos Pais do chef Fabio Lazzarini, com certeza ele vai se tornar o mestre da brasa. Confira:

Dia dos Pais: Festival Direto no Fogo oferece seis horas de open food. Foto: Unsplash

Grelha

As grelhas são ótimas opções de presente para quem ama um bom churrasco. Para o chef Fabio, a grelha argentina e a grelha parrilla são as melhores do mercado atual. Enquanto a grelha argentina evita que a fumaça se espalhe pela churrasqueira, a grelha parrilla conta com hastes e roletes que facilitam o manejo da distância entre a brasa e a carne.

Faca

Além de ser uma ótima ideia de presente de Dia dos Pais, a chamada “faca do chef” é a mais recomendada para o corte da carne, especialmente se estiverem entre os tamanhos de 8 a 10 polegadas. Pensando no material da lâmina, o aço damasco, o aço carbono e a cerâmica podem proporcionar cortes precisos e boa durabilidade.

Continua após a publicidade

Use garfo de churrasco com três dentes e boas facas para cortar sua carne Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Tábua

Feitas em madeira, aço inoxidável, as tábuas de corte profissionais são melhores que as de plástico. O chef Fabio explica ainda que existem versões dupla face, com um lado destinado às carnes e o outro para legumes e verduras.

Saleiro

Carne temperada é sinônimo de sucesso no churrasco e, por isso, um saleiro é fundamental para qualquer churrasqueiro de respeito. Recipientes com design moderno e rústico, agentes antibactericidas e materiais que permitem uma fácil lavagem são ótimas opções.

Pimenteiro

O moedor de pimenta conserva o sabor fresco e o aroma dos grãos, por isso é o item perfeito para temperar as mais diversas peças do churrasco. O moedor por tração é o mais comum do mercado, que pode ser de madeira ou acrílico.

Continua após a publicidade

Manual do churrasco Foto: Unsplash

Manual do churrasco

Se você quer saber mais sobre carne na brasa, veja o manual completo do churrasco. Nele você encontrará as melhores carnes, algumas dicas de preparo e acompanhamentos.