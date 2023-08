Você sabe qual é a melhor carne para o churrasco? Foto: Unsplash

Um dos erros comuns ao preparar um churrasco é escolher a carne que está mais barata no momento, sem se preocupar tanto com a qualidade da mesma. Porém, para o churrasco ter uma boa qualidade, a carne também precisa ser de qualidade.

O chef Fábio Lazzarini, contou em entrevista ao jornalista Felipe de Paula do Paladar, que os churrasqueiros devem escolher as carnes com certificado Angus, uma raça de bovinos com carne macia e saborosa.

Entretanto, caso queiram selecionar carnes mais econômicas, no mercado existem boas opções. Por isso, o portal preparou dicas de como escolher a carne mais barata - clique aqui para saber mais.

Além disso, o Paladar também preparou uma matéria com os 5 erros mais comuns na hora de preparar o churrasco, confira clicando aqui.