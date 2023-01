Para comemorar o dia mundial do espaguete, separamos dez receitas muito saborosas e práticas para você fazer em casa. Do alho e óleo aos com frutos do mar, essa lista vai te dar água na boca e muita vontade de comer esse prato típico da culinária italiana. Experimente!

Espaguete ao molho noccioli

Esta receita de espaguete ao molho noccioli do restaurante Di Paolo é extremamente saborosa e o melhor de tudo: super possível de fazer em casa. O molho noccioli é tradicional na Itália e leva peito de chester e avelã. Bom apetite!

Espaguete com abobrinha

Prato vegetariano muito saboroso, a receita de espaguete com abobrinha do Pecorino Bar e Trattoria é simples, prática e usa pouquíssimos ingredientes. As vantagens não acabam aí: o prato leva só 20 minutinhos para ficar pronto. Além da abobrinha, a receita leva um delicioso molho de queijo fontina. Confira o passo a passo e se delicie!

Espaguete à carbonara

O carbonara é uma das receitas de massa mais populares, mas nem sempre sai da maneira desejada. O prato italiano, que leva queijo e ovos em sua composição, é muito saboroso e já caiu nas graças do povo brasileiro. A receita é fácil, rápida e ideal para você fazer em casa.

Espaguete ao alho e óleo

Tem gente que tem medo, mas a verdade é que alho, quando bem usado, agrega sabor e harmoniza os outros ingredientes de uma receita. Ele realmente marca presença, mas pode ser de maneira sutil. Quer um bom exemplo? Esta receita de espaguete ao alho e óleo.

Delicioso spaghetti fresco

Espaguete fresco, com pesto de salsa e aliche

O molho pesto é uma junção de azeite, manjericão e queijo pecorino. Nascido em Gênova, na Itália, o molho surgiu de uma verdadeira alquimia, por conta da variedade de ervas no local, decorrente do clima favorável. Pensando nessa história, a Rotisseria Mesa III compartilhou conosco a receita de spaghetti fresco, com pesto de salsa e aliche. Confira:

Espaguete com gorgonzola

Para os fãs de queijo azul, o restaurante Vino! compartilhou conosco essa deliciosa receita de espaguete com gorgonzola. O prato também conta com ingredientes como nozes e farofa de alho, uma combinação perfeita que merece ser apreciada. Aproveite!

Espaguete com frutos do mar

Quer preparar uma massa com frutos do mar, mas não sabe por onde começar? Aprenda a receita de espaguete com frutos do mar e pancetta do Pecorino Bar e Trattoria, prato rápido e de fácil preparo. O ‘Spaghetti, calamaretti, gamberi e pancetta’ é tudo de bom e com esse passo a passo não tem como errar.

Delicioso spaghetti com queijo

Espaguete alla nerano

O espaguete alla nerano é um prato italiano feito com abobrinhas. Conta-se que sua origem foi por volta dos anos 50, na Costa Amalfitana, especificamente na Baía de Nerano. Daí veio o nome da massa. Além das abobrinhas, esse prato leva também uma grande quantidade de queijo provolone e parmigiano, que dá um gostinho bem peculiar. Experimente.

SpaghettIi All’arrabiata com polvo

Espaguete com polvo

Temos aqui uma versão de espaguete para fugir do tradicional com essa deliciosa receita do chef Kiko Faria, do Bão Culinária Afetiva. A massa tem um acompanhamento de respeito: o polvo. E se você é do tipo que acha que não vai acertar, pode ficar tranquilo, o passo a passo do espaguete com polvo te ensina direitinho a lidar com o molusco. Vai ser um sucesso!

Espaguete Al Capone

Quando você pensa em refeições de filmes de máfia italiana, logo imagina um bom prato de espaguete, né? Pois bem, fomos atrás do restaurante Foglia Forneria e seu chef Franco Ravioli para te ensinar a preparar este espaguete com aliche, alcaparras e azeitonas pretas ao molho vermelho, um prato em homenagem ao mafioso Al Capone.

