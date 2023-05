Doce na AirFryer: confira 5 receitas deliciosas

Você sabia que as receitas de doce na AirFryer ficam uma delícia e são muito simples de preparar? Na AirFryer, você pode fazer pudins, bolos, brigadeiros, tortas e outros doces maravilhosos sem perder a textura e sabor original das receitas. Devido à temperatura precisa e ao controle do tempo de cozimento oferecidos pela fritadeira elétrica, a sua receita de doce pode ser feita de maneira consistente, sem o risco de queimar ou ficar crua. Isso permite que você experimente e aperfeiçoe suas sobremesas favoritas, adaptando-as ao seu gosto pessoal.

Então, se você é um amante de doces que não hesita em explorar todas as possibilidades que a Airfryer tem para adoçar o seu dia, confira cinco receitas de doce elaboradas pela chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos. Entre as opções de receitas na AirFryer, estão um bolo de cenoura, uma torta de limão, um Petit gâteau muito cremoso, churros trançado e uma torta de maçã deliciosa.

Bolo de cenoura

Bolo de cenoura na AirFryer Foto: Bru Calderon

A receita de bolo de cenoura na AirFryer é tão prática e saborosa que tem tudo para virar sua preferida. Com certeza, esse bolo é uma ótima opção de lanche com os amigos ou até mesmo para matar a vontade de doce ao longo do dia.

Torta de limão

Torta de limão na AirFryer Foto: Bru Calderon

Com massa fininha e recheio saboroso, essa torta de limão na AirFryer demora apenas 30 minutos para ficar pronta. Se preferir um sabor mais azedinho, a chef Bru Calderon sugere a adição de raspas de limão por cima da torta.

Petit gâteau

Petit gâteau Foto: Bru Calderon

O Petit gâteau feito na AirFryer fica cremoso por dentro e com uma fina camada crocante por fora. Para que o seu doce fique ainda mais gostoso, experimente acompanhar o Petit gâteau com uma bola de sorvete de creme.

Torta de maçã

Torta de maçã na AirFryer Foto: Bru Calderon

Apetitosa e simples de fazer, essa torta de maçã na AirFryer tem uma aparência maravilhosa e perfeita para compor uma mesa em datas especiais. Se preferir uma massa mais fininha que combine com as fatias finas de maçã, utilize a massa folhada ao invés da massa tradicional.

Churros trançado

Churros na AirFryer Foto: Bru Calderon

Podendo ser recheado com doce de leite, creme de avelã ou chocolate branco, o churros trançado é incrivelmente saboroso e vai arrancar aplausos dos amigos e familiares que experimentarem essa delícia. Na AirFryer, o churros fica com textura perfeita: macio por dentro e muito crocante por fora.

Bru Calderon - chef da Mondial Eletrodomésticos