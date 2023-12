Verão é quase sinônimo de praia, calor e muita diversão. Mas lembre-se: repor as energias, as vitaminas e se hidratar é essencial nessa época do ano! Por isso, aposte em frutas da estação bem ricas em nutrientes, principalmente em vitamina C, muito importante para você fortalecer a imunidade e conseguir aproveitar o melhor do verão. Confira três frutas com muita vitamina C para consumir em dias quentes.

Abacaxi: fonte de energia, facilita a digestão e é bastante rica em vitamina C. Uma receita bem refrescante é da chef Janaína Rueda, com seu bolo gelado de coco com abacaxi. Manga: fruta muito suculenta e deliciosa, é perfeita para sucos, picolé, pura e até congelada. Para quem quer um doce mais sofisticado e rico em vitamina C, aposte no cheesecake de manga com maracujá que é uma mistura deliciosa de frutas cítricas. Acerola: com muita vitamina C uma casca repleta de antioxidantes, uma aposta certeira para se deliciar com a fruta é um creme brûlée de arroz preto com acerola.