Sobre uma tábua de madeira, espetinhos de entranhas. Foto: Letícia Almeida Por Redação Paladar Espetinho de entranha de boi Esse espetinho é delicioso e fácil de temperar Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Já experimentou entranha bovina? Caso não tenha provado ainda, não se assuste pois esse corte é incrivelmente saboroso. A entranha é a fraldinha do diafragma e fica na parte interna da costela bovina. Uma carne muito suculenta, mesmo quando bem passada. Para que a entranha seja apreciada da melhor forma possível, o especialista em churrasco Vinicius Miranda aconselha temperar apenas com sal. Entretanto, se quiser um sabor a mais, use páprica, cominho e um toque de salsa.