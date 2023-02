Quando se fala em comida portuguesa, uma das primeiras coisas que vêm à mente são as famosas receitas de bacalhau, caldo verde e alheira. No entanto, um outro alimento muito consumido em Portugal é o repolho.

Nós já te mostramos que o repolho pode ser um ótimo ingrediente para farofas arroz com feijão e até no yakisoba . Agora, a ideia é se aventurar no prato de repolho gratinado à moda portuguesa.