Filé de frango à milanesa com creme de milho

Tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e passar na farinha de trigo, nos

1 . Tempere o frango com sal, pimenta-do-reino e passar na farinha de trigo, nos

Frite por imersão no óleo quente (média a 180ºC) até dourar.

4 . Frite por imersão no óleo quente (média a 180ºC) até dourar.