Gefilte fish

Um prato da culinária judaica à base de tilápia e gengibre

Dificulade Fácil
Tempo de preparo Rápida
Rendimento 1 porção

O Gefilte fish é um prato tradicional judaico à base de peixe cozido, em geral é servido frio; como entrada ou aperitivo. Muitas pessoas que experimentam o Gefilte fish elogiam o sabor do prato, bem como sua textura única e macia. Algumas pessoas gostam de comer o Gefilte fish com uma pequena quantidade de molho de maçã para adicionar um toque doce ao prato. Outras, preferem adicionar legumes para acompanhar essa iguaria da culinária judaica. Experimente esse prato diferente e muito fácil de fazer que o chef do restaurante Make Hommus Not War, Fred Caffarena, compartilhou conosco. Aproveite.