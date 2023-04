Kebab de salmão Foto: TABA BENEDICTO Por Redação Paladar Kebab de salmão Aprenda essa receita de kebab de salmão do chef Fred Caffarena Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 5 porções

O kebab de salmão é uma das opções mais saborosas e saudáveis para quem quer desfrutar de um prato leve e nutritivo. Com sua combinação de sabores frescos e picantes, é difícil resistir ao seu sabor delicioso. Grelhados na churrasqueira ou na frigideira, os pedaços de salmão ficam suculentos e macios, com uma crosta crocante por fora e uma textura macia e suave por dentro. Podem ter diversos acompanhamentos, incluindo salada fresca, arroz ou pão sírio. Por isso, o chef do restaurante Make Hommus Not War, Fred Caffarena, compartilhou essa receita incrível de kebab de salmão conosco. Experimente esse prato diferente, super fácil de fazer.