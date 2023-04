Experimente este arroz basmati com carne, uva passa, pistache, amêndoa e vinagrete Foto: Raphael Criscuolo | Livro Sabores e Lembranças Por Redação Paladar Kabuli pulai: arroz basmati com carne, uva passa, pistache e amêndoa Veja como fazer este arroz com costela de boi, uvas-passas pretas, pistache e amêndoa Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 6 porções

Sabia que dá para deixar a polêmica de que arroz com passas é ruim? Com esta receita retirada do livro ‘Sabores e Lembranças’, podemos te mostrar que há essa chance. O chef afegão Sorab Kohkan preparou um arroz basmati com costela de boi, cenouras, uvas-passas pretas, pistache e amêndoa.