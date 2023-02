Legumes refogados com feijão branco Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet Por Redação Paladar Legumes refogados com feijão branco Um refogado de legumes delicado que intensifica o sabor do feijão Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

O feijão branco é uma ótima opção para acompanhar carnes, saladas e, principalmente, legumes. Portanto, pensando em você que gosta de feijão branco e não dispensa um bom refogado, trouxemos essa receita de legumes com feijão branco. Com abobrinha e cenoura bem temperada, essa receita da chef Cris Muratori, do Bake and Cake Gourmet, é muito fácil de fazer e é super saborosa. Aproveite.