Os chamados frutos do mar são elementos essenciais na famosa dieta mediterrânea. São peixes e moluscos ricos em ômega 3, elemento fundamental para a redução da taxa de colesterol, além de prevenir doenças cardiovasculares.

A lula é um molusco de corpo alongado, que possui apenas dois tentáculos.

Apesar de ser um prato pouco comum no preparo em casa, é uma iguaria deliciosa, que combina com diversos acompanhamentos. O restaurante Ocyá compartilhou com o Paladar uma receita de lula na brasa, recheada com cebola, tomate e pão, que é muito simples de preparar. Confira o passo a passo:

Lula na brasa Foto: Rodrigo Azevedo

Ingredientes 2 lulas médias inteiras

2 tomates

1 cebola

50 g de manteiga

Folhas de manjericão fresco

1 pedaço de baguete tradicional

Pimenta do reino

Sal a gosto Preparo 1 Pique a cebola em pequenos cubos e leve à panela.

2 Em fogo baixo, adicione manteiga até ficar transparente.

3 Pique o tomate em cubos e misture com a cebola.

4 Corte em pedaços pequenos o pão com a faca e misture o manjericão, também picado.

5 Após todas essas etapas, misture os ingredientes, tempere com sal, pimenta a gosto e o recheio estará pronto.

6 Recheie a lula com essa mistura.

7 Tempere a lula com sal, azeite e pimenta. Finalize na brasa, forno ou frigideira até que fique levemente tostada na parte externa. Veja mais

