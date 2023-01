Prato mineiro de picanha com caldo de mandioca e mandioca fondant, receita de Caio Soter, chef do restaurante Pacato, em Belo Horizonte (MG).

No início deste ano, contamos que as receitas com picanha brasileira fizeram com que essa carne entrasse para a lista de melhores pratos do mundo. Mais do que isso, a picanha ocupa o segundo lugar do ranking. O que faz sentido, visto que o Brasil produz mais de 9 milhões de toneladas de carne bovina, e exporta 25% dessa produção.

Com tanto investimento nesse ramo, não é de se surpreender que o povo brasileiro tenha criado diversas formas de preparar esse corte de carne. Já mostramos algumas aqui, como a picanha ao molho de gorgonzola, ao vinho tinto e até uma versão feita na panela.

Agora, te convidamos a testar uma nova receita com picanha. Criado pelo chef mineiro, Caio Soter, essa picanha é acompanhada de mandioca fondant e caldo de mandioca.

Além de inovadora, o prato é perfeito para sentir um pouquinho do que o restaurante Pacato, em Belo Horizonte (MG), tem para oferecer. Você pode conhecer outra receita do chef, e um pouco sobre sua trajetória, aqui.

Enfim, vamos ao passo a passo da sua próxima refeição: