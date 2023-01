Moqueca-de-peixe com pirão e arroz. Receita do restaurante Rota do Acarajé, especialista em comida baiana em São Paulo (SP).

O nordeste é repleto de pratos icônicos, sendo um deles a moqueca, que ocupou a 49ª posição no ranking de melhores pratos do mundo. Nós te mostramos algumas versões dessa receita, como a vegana com banana-da-terra e a capixaba, que não utiliza o dendê e o leite de coco.

Agora, a receita que merece sua atenção é a de moqueca-de-peixe com pirão. Diretamente da Rota do Acarajé, o restaurante que há 20 anos traz para São Paulo o melhor da culinária baiana.

Antes de começar a preparar sua moqueca, vale atentar-se a algumas dicas, como entender a importância de usar uma panela de barro. Ao reter o calor, a panela ajuda o caldo atingir a qualidade ideal. Sem seguir as orientações à risca, o resultado da receita pode não ser o que imaginava.

Nas receitas baianas, também prevalecem os temperos de origem indígena e africana. É verdade que, há quem faça moquecas evitando o coentro, sem dendê, às vezes com óleo de urucum e outros. No entanto, se você quiser sentir o melhor do sabor nordestino, vale seguir as orientações dos chefs.

Por fim, preparar essa moqueca levará de 25 a 35 minutos do seu tempo e renderá em até 3 porções. Com essas informações em mente, você já está apto para tentar fazer um típico prato de moqueca de peixe com pirão na sua casa. Veja o passo a passo: