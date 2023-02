Prato branco, com friso dourado na borda, contém pedaços de carne picada, além de farofa e banana grelhada. Há uma folha de louro sobre o prato, que está em cima de uma mesa marrom escura. Foto: TABA BENEDICTO Por Redação Paladar Picadinho carioca com farofa e banana grelhada Carne, banana e farofa – tudo o que o brasileiro ama – em uma só receita! Aprenda como fazer com a ajuda da chef Renata Braune Dificulade Médio Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

O prato de picadinho carioca é o retrato perfeito dos grandes amores culinários do brasileiro. Tem tudo de mais saboroso: carne, farofa e banana grelhada. Além do sabor delicioso, é uma refeição ótima para qualquer horário – pelo menos é a isso o que a origem dessa receita nos remete. Segundo uma das histórias mais contadas sobre o picadinho carioca – ou picadinho de carne – esse prato surgiu em alguma madrugada boêmia do Rio de Janeiro da década de 1950. A união desses ingredientes foi o prato mais rápido, gostoso e consistente que as pessoas encontraram para fazer na madrugada, ao chegar em casa depois de uma noitada. Talvez você prefira outros horários para preparar e comer esse prato, e isso é mais do que compreensível. O importante para uma receita sem erros, é seguir as instruções da chef Renata Braune, do açougue gourmet e restaurante BeefPassion. Separe cerca de 45 minutinhos e vamos lá: