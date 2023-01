Esta receita de pimentas em conserva do Tordesilhas é incrivelmente saborosa e leva apenas cinco ingredientes. Curtida no vinagre e óleo vegetal, as pimentas vão tornar qualquer refeição mais saborosa e acentuada.

Siga o passo a passo e experimente essa receita de pimentas em conserva!

Pimentas em conserva

Ingredientes 150 g de pimenta fresca

100 ml de vinagre de álcool

1 colher (chá) de sal

2 colheres (chá) de açúcar

100 ml óleo vegetal Preparo 1 Selecione as pimentas frescas, removendo os cabinhos e descartando aquelas escuras ou murchas.

2 Esparrame-as sobre um pano de prato e borrife álcool para esterilizá-las.

3 Com outro pano, seque as pimentas e reserve.

4 Enquanto isso, esterilize o vidro e sua tampa em água fervente.

5 Em outra panela, leve água pra ferver.

6 Quando entrar em ebulição, coloque as pimentas limpas e reservadas e deixe-as em fervura, nunca acima de 3 minutos.

7 Escorra e coloque no gelo.

8 Escorra novamente e seque as pimentas.

9 Com o vidro esterilizado e já seco, encha-o completamente com as pimentas sem apertá-las.

10 Tempere o vinagre com sal e açúcar.

11 Despeje o vinagre sobre as pimentas até a metade do vidro.

12 Complete o vidro com óleo vegetal até o limite da borda para que ao tampa não fique com ar.

13 Tampe e deixe marinar por 15 dias. Veja mais

