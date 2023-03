Pipoca com paçoca Foto: Pixabay Por Redação Paladar Pipoca com paçoca Crocante e docinha, essa pipoca é muito fácil de fazer Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

A pipoca é um dos lanches mais populares do mundo. No entanto, uma maneira de tornar a pipoca ainda mais saborosa é adicionando paçoca. Pensa numa pipoca diferente… Quando a paçoca é adicionada à pipoca, cria-se uma combinação incrível de sabores e texturas. A pipoca fica ainda mais crocante e saborosa, enquanto a paçoca adiciona um sabor doce ao lanche. Se você ficou com água na boca depois de ler sobre essa pipoca com paçoca, faça essa receita da chef Cris Muratori. Com certeza, você não vai se arrepender.