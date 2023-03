Sobre uma superfície branca, um prato prateado com quiabos grelhados. Uma mão masculina espeta com um garfo um dos quiabos. Ao fundo, uma bandeja com fatias de pão. Foto: Vinícius Bordalo Por Redação Paladar Quiabo grelhado Essa receita ainda acompanha um delicioso molho missô Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

De origem africana, o quiabo chegou no Brasil por volta do século XV. Entretanto, esse ingrediente saborosíssimo já era cultivado no Egito 12 séculos antes de Cristo. Pensando em você, que adora quiabo e um quitute fácil de preparar, pedimos ao chef Bruno Katz que elaborasse essa receita de quiabos grelhados com molho missô. Com apenas sete ingredientes, você irá experimentar um belo prato de quiabos, que são temperados com cebola, alho coentro e um maravilhoso missô caseiro. Ficou com água na boca, né? Então faça em casa essa receita de quiabos grelhados e não se arrependa.