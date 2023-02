Strogonoff de frango com alho-poró servido em um prato raso bege, com borda e detalhes em dourado. Uma folhinha decora o prato. A superfície de apoio é uma mesa de madeira. Foto: Leonardo Souza | Estadão Por Redação Paladar Strogonoff de frango com alho poró Idealizada pela chef Adriana Silveiro, do Rendez Vous, essa receita é um show Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O strogonoff de frango é um prato prático, bem democrático e muito fácil de ser feito em casa. A chef Adriana Silveiro, do Rendez Vous orienta o modo de preparo. Para essa receita, é preciso que o frango esteja em temperatura ambiente, pois a proteína deve ficar dourada. Se o frango estiver gelado ou congelado, vai abaixar a temperatura da panela e soltar água, o que pode resultar no cozimento da proteína. É ideal que o frango perca a parte rosada, junto com a água. Quando estiver sequinho e dourado, é possível entrar com o restante dos ingredientes. Uma dica da chef é raspar o fundo da panela, depois que todos os ingredientes forem adicionados. O que solta do fundo é o que dará o maior sabor ao prato. Já o ideal na utilização do conhaque é dar uma flambada, pois sai o álcool e fica apenas o gostinho da bebida. Outro ingrediente especial é o alho-poró, diferente do que se vê nas receitas tradicionais. Gostou? Receita fácil, gostosa e bem prática para o dia a dia. Acompanhe o passo a passo: