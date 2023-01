A rabanada é aquela clássica receita de Natal, cheia de história e tradição. A receita é feita com uma base grossa de fatias de pão amanhecido, umedecidas no leite, passadas nos ovos batidos e fritas em óleo.

O reaproveitamento do pão é a base dessa receita tão gostosa e característica da festa cristã. No catolicismo, aliás, o pão tem um simbolismo especial já que é a representação do corpo de Cristo.

Uma das épocas mais aguardadas no ano, a celebração do nascimento de Jesus, está se aproximando, e por conta disso, o Paladar trouxe essa deliciosa receita do chef Fábio Andrade para rechear a sua mesa da ceia. Confira o passo a passo dessa rabanada especialíssima:

Deliciosa rabanada com calda de chocolate Foto: Alex Souto

Ingredientes 1 unidade de pão para rabanada adormecido

4 ovos

300 ml de leite integral

Essência de baunilha a gosto

100 g de leite condensado

100 g de açúcar refinado e canela para a rabanada

200 g de chocolate meio amargo

200 ml de creme de leite fresco

500 g de sorvete de baunilha da sua preferência

Óleo de soja para fritar a rabanada Preparo Rabanada 1 Corte o pão em fatias com 2 cm de espessura.

2 Misture o leite integral, o leite condensado e a essência de baunilha.

3 Banhe as fatias de pão nessa mistura rapidamente, em seguida, passe no ovo batido e frite imediatamente. Atenção para o óleo não estar muito quente e queimar a rabanada.

4 Coloque em um recipiente com papel para absorver o excesso de gordura.

5 No momento de servir, passe na mistura de açúcar e canela Veja mais Calda de chocolate 1 Ferva o creme de leite e, em seguida, coloque o chocolate fora do fogo.

2 Misture bem e deixe descansar. Veja mais Finalização 1 Em um prato, coloque um pouco da calda de chocolate, por cima, coloque a rabanada.

2 Finalize com uma bola de sorvete de baunilha e sirva. Veja mais

