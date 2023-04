Corte as cebolas em julienne (fatias em tiras bem finas).

1 . Corte as cebolas em julienne (fatias em tiras bem finas).

2 . Em uma panela com um pouco de óleo, coloque as cebolas e deixe fritar até que estejam secas e douradas.

3 . Em outra panela, refogue o arroz com uma parte do brócolis, até que sele bem o grão.