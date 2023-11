Robalo ao molho de laranja

Deixe ferver em fogo alto por aproximadamente 45 minutos, até reduzir a 1/3 de xícara, com aspecto de xarope grosso.

2 . Deixe ferver em fogo alto por aproximadamente 45 minutos, até reduzir a 1/3 de xícara, com aspecto de xarope grosso.

3 . Junte o sal, a pimenta do reino e umas pitadas de açúcar se estiver muito ácido e reserve. É possível fazer a redução na véspera e guardar na geladeira.

4 . Enquanto isso, usando uma faca de lâmina bem fina, faça 3 cortes rasos e paralelos, com mais ou menos 1 cm de distância, na pele de cada filé.

5 . Polvilhe cada filé com sal, pimenta, suco do limão e um fio de azeite. Deixe descansar fora da geladeira por uns 10 minutos.