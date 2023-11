O taco é um prato da culinária mexicana muito popular nos Estados Unidos. À base de milho, a tortilha, como é conhecida, pode ser recheada com carnes, vegetais e muito queijo.

Por ser uma receita fácil de fazer, o seu dia a dia na cozinha pode ficar ainda mais prático com essas receitas de taco. Confira três preparos de taco mexicano que demoram menos de 10 minutos para ficarem prontas.

Tacos de carnitas (carne de porco)

Taco Carnitas, da Taquería La Sabrosa, com carne de porco e salsa verde Foto: Antonio Rodrigues

Lourdes Hernández, cozinheira mexicana que fez sucesso em São Paulo, compartilhou conosco essa receita de tacos de carnitas. A carne de porco combina muito bem com as tortilhas, segundo ela.

Clique aqui e confira a receita de tacos carnitas.

Tacos de jicama e abacate

Tacos de jicama. Foto: Izote

Nome importante na cozinha mexicana, a chef Patricia Quintana, do restaurante Izote, na Cidade do México, oferece delicados tacos feitos de jicama, uma variedade de nabo. Eles são recheados com guacamole, símbolo da culinária do México - a receita tem até as cores da bandeira do país.

Clique aqui e confira a receita de tacos de jicama.

Tacos clássicos

Taco gourmet do The Taco Shop. Foto: Divulgação: The Taco Shop

Confira o passo a passo do delicioso “Taco Gourmet” do The Taco Shop, receita fácil e super rápida. O preparo leva menos de 10 minutos. O prato é inspirado na versão de burrito do sul da Califórnia, região que consome muita comida mexicana. Além de prática, a receita é versátil e pode ser feita com a proteína da sua escolha: peixe, carne vermelha, frango e vegetais. Você escolhe.

Clique aqui e confira a receita de tacos clássicos.

Delivery mexicano

