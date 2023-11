Delivery de poke: veja onde pedir os melhores bowls da cidade

Se você nunca provou um poke clássico, pense numa combinação que leva três elementos principais: tirashi (peixe cru sobre uma tigela de arroz), ceviche (peixe cru e cebola marinados) e salada de frutas.

O poke junta tudo isso e ainda abre espaço para elementos crocantes, como castanhas e chips de banana. A cor e o frescor do prato, além da facilidade para comer, ganharam o mundo, conquistando muitos fãs por aí.

No Havaí, local de origem do poke, o peixe cru marinado sempre foi muito popular. Nos anos 70, surgiu por lá uma versão moderna e turbinada do prato para aplacar a fome de quem saía do mar depois de uma sessão de surf. Esse poke moderno foi incorporando novos elementos e ficou pop há uns cinco ou seis anos, quando foi para a Califórnia.

Por aqui, parecia que a moda seria passageira, mas novas marcas apostaram no poke e investiram no delivery do prato havaiano. A equipe de Paladar selecionou cinco lugares para pedir um bom poke em São Paulo. Confira a lista:

Lanikai - Hawaiian Cafe & Bar

Spicy Tofu Poke Bowl Foto: Johnny Mazzilli

Pioneiro e muito clássico, o Lanikai é o primeiro restaurante autenticamente havaiano no Brasil. Os poke bowls são o destaque do menu e, para começar a prová-los, vale pedir o Salmon Poke Bowl (R$ 68), feito com salmão marinado ao molho de soja e óleo de gergelim, e acompanhado de pepino, cebola massago e arroz japonês. O Spicy Tofu Poke Bowl (R$ 58) também vale muito a pena, já que é uma versão vegana do poke com tofu marinado e molho spicy.

Serviço: @lanikai.sp | Delivery via iFood.

HI Pokee

Clássico, sem grandes ousadias, o poke da casa é sempre bom e fresco. Vá de salmão, manga, abacate, cebola, arroz com gergelim, pepino e chips de coco, o único toque mais ousado. Para completar, molho cítrico. (R$ 63).

Serviço: @hipokee | Delivery pelo iFood.

Ai Sushi

Com sete opções diferentes de poke, o Ai Sushi funciona em uma dessas portinhas charmosas de Pinheiros. No menu, o destaque fica para o poke de peixe branco (R$ 62,15), que acompanha camarões empanados e um molho à base de óleo de gergelim, shoyu e sakê. O poke de atum com chips vegetais (R$ 56,65) também pode ser uma boa pedida. O prato leva fatias de abacate, cebola roxa, cenoura, ovo masago (nome japonês dado às ovas de capelim) e amendoim.

Serviço: @aisushipoke | Delivery via iFood.

Poke by Oguru

O Poke by Oguru tem várias opções tentadoras. Ótima pedida é o atum em cubos, quinoa, tomate, cebola, alga nori, edamame, molho de limão, shoyu e castanha de caju (R$ 52,20).

Serviço: @poke.oguru | Delivery pelo Rappi.

Papila

“Bom em todos os detalhes, tem ótimo contraste de texturas, cores e formas, como deve ser um bom poke”, conta Patrícia Ferraz, colunista de Paladar. O destaque da vez vai para o que combina salmão, sunomono, ervilha torta, alga e raspas de limão-siciliano (R$ 60,90).

Serviço: @papiladeli | Delivery iFood

