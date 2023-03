Rosca de berinjela Foto: Panificadora Ceci Por Redação Paladar Rosca de berinjela Aprenda como fazer massa de pão caseiro para degustar no café da manhã Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 4 porções

Se você está procurando uma delícia para o café da manhã, café da tarde ou para um lanche no meio do dia, aqui vai a opção perfeita! Aprenda como fazer uma massa de pão caseiro divina, recheada com berinjela assada. Essa rosca é uma excelente opção para aqueles que possuem restrições alimentares, já que o recheio de berinjela possui baixo teor de calorias e carboidratos. A Panificadora Ceci mostra o passo a passo dessa receita de pão caseiro recheado com berinjela assada e pimentões, uma opção bem diferente e muito saborosa. Você vai querer incluir em suas refeições!