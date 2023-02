Salada refrescante do chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito

O prato “insalata” deu origem ao que conhecemos hoje como salada. O nome italiano significa “salgada”, relativo a um prato feito com legumes condimentados e sal.

Saladas são versáteis: podem servir como entrada ou como prato principal, especialmente as que são servidas com proteínas e carboidratos.

Foram os portugueses que trouxeram para os brasileiros o costume de consumo de saladas, que foram introduzidas no cardápio do Brasil e passaram a ser parte das refeições.

Que tal incluir uma deliciosa salada em seu cardápio caseiro também? Essa salada caipira, do chef José Guerra, do Restaurante Dalva e Dito, é bem completa e perfeita para dias de calor. Veja no passo a passo:

