O waffle é um dos pratos mais consumidos nos Estados Unidos. Quase como um “pãozinho”, seu formato tem a aparência de um biscoito grande e pode ser degustado no café da manhã, almoço ou café da tarde. Para aqueles que preferirem, ele também cai super bem como ceia.

No Meat Downtown Burguer o waffle de pão de queijo fez muito sucesso como “pão” em hambúrgueres servidos. Além de ser um ingrediente super diferente do que estamos acostumados, o sabor do queijo e a maciez do pão são perfeitas para combinar com uma carne mal passada e uma cebola caramelizada.

Essa receita é salgada, bem semelhante a um pão de queijo e leva em seu preparo queijo ralado. Venha conferir o passo a passo abaixo. Experimente!

