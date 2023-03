Shimeji na manteiga Foto: Attivo Group Por Redação Paladar Shimeji na manteiga O shimeji na manteiga pode ser servido como acompanhamento ou até mesmo como prato principal Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O shimeji na manteiga é um prato perfeito para quem deseja experimentar novos sabores e aromas. A combinação da suavidade do shimeji com o sabor da manteiga cria uma sinfonia de sabores que envolve o paladar em uma experiência gastronômica única. O shimeji é um cogumelo muito versátil e pode ser encontrado em diversas cores, desde o branco até o marrom-escuro. Sua textura é terrosa e aveludada, o que faz dele um ingrediente perfeito para ser combinado com fontes de gordura, como azeite e manteiga. Para preparar essa receita de shimeji na manteiga do restaurante Kitchin é preciso refogar o cogumelo na manteiga até que ele fique macio e suculento. Em seguida, basta adicionar alguns temperos de sua preferência, como sal, shoyu e saquê. Aproveite esse prato delicioso.