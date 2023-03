Deixe as claras em temperatura ambiente.

2 . Bata as claras com uma pequena porção de açúcar refinado.

3 . Comece com a batedeira em velocidade baixa e vá aumentando aos poucos.

4 . Acrescente o resto do açúcar refinado aos poucos quando as claras dobrarem de volume.

5 . Misture o açúcar de confeiteiro depois que as claras estiverem bem firmes.