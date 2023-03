Salmão com purê de batata doce Foto: Santo Grão Por Redação Paladar Salmão com crosta de granola Para almoço ou jantar, essa receita de salmão com purê de batata doce vai te conquistar Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 1 porção

Procurando por uma receita diferente para diversificar suas refeições? Seja no almoço ou no jantar, esse salmão com crosta de granola é divino! Aprenda como fazer o peixe, acompanhado de um delicioso purê de batata doce com coloração verde. A receita do chef Fábio Vieira, do Santo Grão, é ideal para um jantar a dois ou um almoço em família. Independente do que for escolhido, o salmão é uma ótima aposta. Além de saboroso, o prato fica lindo. Vamos testar?